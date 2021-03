Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - ChargePoint fez parceria com a Polestar para apresentar um aplicativo para o sistema de infoentretenimento do Google dentro da Polestar 2 .

O aplicativo reduz a necessidade de puxar um smartphone quando você quiser carregar o carro, permitindo que todas as funcionalidades sejam executadas no display do carro.

Ele permite que você encontre pontos de carregamento em toda a América do Norte, sejam ChargePoint ou estações parceiras, inicie uma sessão de carregamento ou até mesmo pague diretamente na tela.

Isso cobre mais de 100.000 locais de carregamento em toda a região, que serão acessíveis aos motoristas da Polestar.

Apple CarPlay explicou: Levando o iOS à estrada Por Britta O'Boyle · 7 Julho 2020 Uma visão detalhada de como o CarPlay da Apple funciona, com explicações sobre o uso do Google Maps, envio de mensagens e reprodução de música,

A parceria também oferece aos possíveis proprietários da Polestar a chance de solicitar um carregador doméstico ChargePoint Home Flex junto com a compra de seu novo veículo elétrico.

"Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos clientes acesso a milhares de locais de carregamento em toda a América, combinados com uma oferta de carregador doméstico premium para a conveniência de sempre sair com a bateria cheia", disse o chefe da Polestar US, Gregor Hembrough.

"Com muitos de nossos clientes trocando diretamente da combustão interna, a cobrança é um componente central do nosso processo de educação do consumidor e da experiência geral do cliente. Sabemos que a ChargePoint é o parceiro certo para essa necessidade crítica e o novo aplicativo sinaliza nossa intenção de co- desenvolver novas tecnologias para o benefício de nossos clientes. "

Escrito por Rik Henderson.