(Pocket-lint) - A Volvo está continuando a implantação do sistema de infoentretenimento movido a Android do Google para mais carros em sua linha.

Já disponível no Volvo XC40 Recharge totalmente elétrico, o sistema também será oferecido nos modelos XC60, S90 e V90 a partir de 2022.

O pacote de infoentretenimento inclui o Google Assistant, além de seus aplicativos e serviços, incluindo o Google Maps, em um formato mais compatível com a experiência do telefone Android - ao invés de apenas uma extensão do Android Auto.

O Google Play também está disponível no sistema, dando acesso a outros aplicativos instaláveis especificamente para uso no carro.

Um pacote de serviços digitais também adiciona um aplicativo Volvo On Call e um carregador de telefone sem fio à combinação.

Cada um dos modelos de carro 2022 será equipado com o Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) de propriedade do fabricante.

A Volvo também anunciou recentemente que planeja usar totalmente a eletricidade em toda a sua gama de carros até 2030 - o que corresponde à proibição de gasolina e diesel imposta pelo governo do Reino Unido.

Ela também está vendendo apenas seus carros totalmente elétricos online agora, incluindo o XC90 Recharge. Os showrooms e centros de experiência permanecem, mas eles ajudarão principalmente os clientes a fazer um test drive e passar pelo processo de compra online.

O sistema de infoentretenimento do Google poderia muito bem ser adotado por outros fabricantes de automóveis com o tempo, embora a Volvo fosse o primeiro.

Escrito por Rik Henderson.