Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Imediatamente após anunciar que se tornaria apenas elétrico em 2030 , a Volvo deu seguimento às suas notícias ecológicas com outro grande anúncio: o C40.

Tecnicamente, o primeiro carro totalmente elétrico da empresa - ok, então há o XC40 Recharge, mas estamos chamando isso de crossover - o C40 é grande em uma série de recursos.

Primeiro, o alcance: sua bateria de 78 kW, que alimenta dois motores, significa 420 quilômetros por carga (ou seja, 260 milhas). A Volvo diz que isso vai melhorar com o tempo, à medida que o sistema for aprendendo, usando atualizações pelo ar (OTA).

O que nos leva ao grande recurso número dois: o Volvo C40 contará com dados ilimitados como padrão, como parte de seu sistema de infoentretenimento baseado no Google Android, completo com controle de voz do Google Assistant, aplicativos do Google Play e muito mais.

Nós vimos esse tipo de configuração apenas uma vez antes - na Polestar 2 (a empresa que já foi propriedade da Volvo que desde então se dividiu em uma independente). Portanto, não é surpresa que o Volvo C40 tenha mais do que uma semelhança passageira com aquele mesmo carro. Mas isso só pode ser uma coisa boa, já que o Polestar 2 foi nosso carro premiado do ano de 2020 .

E assim, ao terceiro grande recurso: o Volvo C40 será vendido apenas online. Esta é uma extensão das notícias anteriores sobre o compromisso da Volvo de se tornar totalmente elétrico - metade de seus veículos será em 2025, todos serão em 2030; e em 2040 pretende tornar-se neutro em carbono com a ajuda de seus parceiros (crítico na obtenção de materiais para produção de baterias e compensação, conforme aplicável) - e utilizando um modelo totalmente online.

Mas isso não significa que você só pode fazer pedidos da sua sala de estar. Ainda haverá lojas Volvo, pop-ups e outros parceiros para auxiliar nas vendas. Um esquema de entrega rápida será simplificado tornando a maioria das vendas pré-configuradas - para que você escolha, é embalado e entregue em tempo mínimo.

Quer seja comprando ou usando o esquema Care by Volvo para alugar - no futuro, com a ideia de incluir seguro, manutenção, garantia e até mesmo uma estação de carregamento doméstica (quando possível).

Então aí está: o futuro totalmente elétrico da Volvo é liderado por um carro que não é apenas elétrico, tem um alcance decente, um método comprometido de compra online e se torna grande no Google Android para o que acreditamos ser o melhor infotainment automotivo sistema que vimos até agora (como dissemos da Polestar 2).

Escrito por Mike Lowe.