(Pocket-lint) - A Volvo se comprometeu a se tornar uma empresa de carros totalmente elétricos até 2030. Ela anunciou que planeja parar de fabricar veículos com motores de combustão interna, mesmo híbridos, até o final da década.

Ele também mudará todas as vendas de carros elétricos puros para apenas online, incluindo aqueles feitos nos próximos anos.

O fabricante está apostando na melhoria da infraestrutura de carregamento em suas regiões de vendas. Alguns países, incluindo o Reino Unido, também estão introduzindo legislação que limita ou proíbe as vendas de carros a gasolina e diesel. A mudança da Volvo , portanto, está em conformidade com as medidas futuras.

"Para continuarmos bem-sucedidos, precisamos de crescimento lucrativo. Portanto, em vez de investir em um negócio que está encolhendo, optamos por investir no futuro - elétrico e online", disse o presidente-executivo da Volvo, Håkan Samuelsson.

"Estamos totalmente focados em nos tornarmos líderes no segmento de eletricidade premium de rápido crescimento."

Sua nova estratégia comercial online crescerá junto com a mudança para totalmente elétrica. Os estúdios e showrooms da Volvo continuarão a oferecer experiências adicionais ao cliente, incluindo preparação, entrega e manutenção de carros. Eles também podem ajudar os clientes a navegar pelo processo de vendas online.

No entanto, ao mover todas as vendas para online, permite à Volvo tornar os preços mais transparentes e fáceis de seguir.

Escrito por Rik Henderson.