Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Preceito da Polestar foi revelado em fevereiro de 2020 como um conceito. Ele foi projetado para mostrar uma abordagem mais verde para a fabricação de automóveis, com uso intenso de materiais reciclados e recuperados. A Polestar confirmou que não é mais um conceito, está indo para a produção.

"O público disse: Queremos, então decidimos construí-lo", disse Thomas Ingenlath, CEO da Polestar.

O Preceito assume a forma de um grand coupé, longo e baixo, um carro elétrico premium exibindo uma forma elegante. Com a recepção do Polestar 2 muito boa , não é surpresa que a empresa vá dar o próximo passo.

1/5 Polestar

A grande história do Preceito gira em torno do interior e sua abordagem ambientalmente consciente. A Polestar diz que quer criar um carro com a menor pegada de carbono possível e está usando materiais sustentáveis e reciclados com coisas como garrafas de plástico, tapetes velhos e redes de pesca usadas para fazer o novo interior.

Há também uma forte história de tecnologia, desenvolvendo a base que o Polestar 2 fez com a plataforma do Google dentro do carro. O Precept terá uma tela de 15 polegadas no centro do carro e uma de 12 polegadas para o motorista.

O novo carro será construído na China, onde a Polestar está estabelecendo uma nova fábrica. A China também será o mercado-alvo inicialmente, com o país vendo um grande interesse e avanços em carros elétricos.

"Os consumidores querem ver mudanças neste setor - não apenas sonhos. Agora, o Preceito se torna uma afirmação ainda mais forte. Estamos comprometidos em reduzir o impacto ambiental de nossos carros e nossos negócios. O objetivo deve ser a neutralidade climática, embora eu reconheça essa é uma meta de longo prazo ", diz Ingenlath.

Escrito por Chris Hall.