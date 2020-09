O sensor de qualidade do ar da Volvo dirá o quão poluído está o ar do seu carro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A qualidade do ar dentro dos veículos é uma preocupação para muitas pessoas. Geralmente, em trânsito intenso, o ar dentro do carro fica mais poluído do que o ar fora dele. Isso viu a Volvo procurando melhorar a qualidade do ar e fornecer mais feedback aos motoristas sobre a qualidade do ar.

Todos os carros Volvo das séries 60 e 90 construídos na arquitetura de produto escalonável desde a primavera de 2020 têm um filtro de ar avançado que usa um filtro de fibra e ionização para capturar partículas. A Volvo afirma que o sistema de filtragem pode capturar até 95% dos poluentes PM 2.5, que é a verdadeira preocupação.

A Organização Mundial da Saúde destaca o PM 2.5 como uma preocupação particular, com altos níveis em muitas áreas urbanas e especialmente dentro e ao redor de estradas. Isso é uma coisa desagradável que pode levar a problemas respiratórios de longo prazo.

Além da limpeza, a tecnologia também pode reportar a qualidade do ar na cabine. Para aqueles com o aplicativo de smartphone, você será capaz de agendar limpeza de ar adicional antes de entrar no carro se os níveis estiverem altos - enquanto também será capaz de monitorar as mudanças nos níveis no visor dentro do veículo. Isso pode ser especialmente útil nos meses de verão.

Todos os carros possuem algum tipo de filtro que captura as partículas que entram na cabine. Freqüentemente, isso é chamado de filtro de pólen ou similar e eles, naturalmente, filtram algumas das substâncias nocivas do ar que entra no carro. Levar essa limpeza a um nível mais alto é algo que está atraindo muito mais interesse - o modo de defesa de arma biológica da Tesla, por exemplo, bem como muitos filtros de terceiros projetados para serem instalados em seu carro para limpar o ar que circula na cabine,

A melhor coisa sobre a abordagem da Volvo é que você pode realmente ver essas leituras no visor. Freqüentemente, somos informados de que algo está limpando o ar - mas aqui você pode ver quais eram os níveis e como esses níveis mudaram.

Escrito por Chris Hall.