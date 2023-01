O VW ID.7 mostra suas linhas elegantes com tinta que muda de cor no CES 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O próximo modelo elétrico da Volkswagen será o ID.7, que se segue ao ID. O conceito de Aero que foi mostrado recentemente.

O novo modelo é baseado na plataforma MEB - como o ID.3, ID.4 e ID.5 que já foram anunciados - embora este sedan reivindique um alcance de 434 milhas (700km) de uma única carga, que bate os modelos anteriores de mãos dadas.

A VW não revelou todos os detalhes do ID.7, mas é claro que este modelo quer apelar para um nível superior de motorista e é provável que seja direcionado para o mercado executivo.

Está sob camuflagem no momento para disfarçar algumas das características do design do carro, mas a carroceria longa e elegante é evidente. O design não parece estar imediatamente relacionado aos modelos de identificação anteriores, mas isso pode se tornar mais distinto uma vez que a camuflagem seja removida.

A camuflagem não é apenas estática, porém, com a VW usando um sistema inteligente de eletroluminescência que permitirá que ela mude de cor. Há 22 zonas diferentes que podem ser controladas, e podem até ser ligadas ao sistema de som do carro. É composto de 40 camadas de tinta, algumas condutivas e algumas isolantes, para criar o efeito.

Embora isto seja um uso interessante da tecnologia, isto é apenas uma provocação para o CES 2023 para este veículo de quase produção. Espera-se que o modelo final tenha uma estréia mundial no segundo trimestre de 2023, quando poderemos ver o desenho final e então esperar que as tintas padrão sejam usadas.

A VW está compartilhando um pouco sobre o interior, no entanto, dizendo que oferece uma nova abordagem de controle climático, com aberturas ocultas proporcionando um visual mais limpo e oferecendo um melhor controle de aquecimento ou resfriamento. O carro também detectará a chave de aproximação e será capaz de iniciar o resfriamento ou o aquecimento dependendo das condições ambientais.

Haverá um mostrador de realidade aumentada, emparelhado com um display central de 15 polegadas para controlar tudo no carro - e a interface prevista parece mais envolvente do que aquela que vimos nos modelos de identificação anteriores. Esta é provavelmente a área onde a VW pode agregar valor, já que o infotainment nos modelos de identificação anteriores não tem sido tão bem recebido.

Há muito para se esperar com este último conceito - com certeza teremos algum tempo com essa mudança de cor no exterior, enquanto a provocação para este sedan elétrico maior da VW já nos deixa entusiasmados.

Escrito por Chris Hall.