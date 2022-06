VW ID. AERO Concept Car 01 - futuro saloon elétrico da VW

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A VW revelou imagens de um novo carro conceito em sua identificação. Gama Aero, a primeira que até o momento já foi apresentada. Tem o nome simples de Concept Car 01.

O carro é uma perspectiva interessante, já que, apesar de sua etiqueta conceitual, a VW diz que espera que ele entre à venda na China no segundo semestre de 2023, enquanto a produção para a Europa pode começar em algum momento no mesmo ano. Também está eventualmente planejado para a América do Norte.

Isso significa que estamos muito mais próximos de realmente conduzi-la do que a maioria dos carros conceito, que geralmente servem como indicações da direção da viagem para um fabricante.

O Concept Car 01 é totalmente elétrico, ostentando aparentemente um alcance expansivo de 600 km com as configurações e condições corretas, tornando-o ideal mesmo para viagens longas.

Há uma pista de que este é um carro bastante real nas imagens dele - ele realmente não parece muito estranho, em vez disso, encaixa-se de forma bastante natural na linha atual da VW em termos de linguagem de design.

Assim como o resto de sua família de carros de identificação, você obtém luzes dianteiras e traseiras que se destacam muito bem, enquanto a luz dianteira é impressionantemente longa, circundando a maior parte do capô.

Estaremos interessados em ver o quanto mais poderemos aprender sobre o Concept Car 01 nos próximos meses, levando ao início da produção em 2023.

Escrito por Max Freeman-Mills.