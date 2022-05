Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Como parte da semana de celebração da Guerra das Estrelas e para coincidir com o lançamento do Obi-Wan Kenobi na Disney+, a Volkswagen fez duas edições do Star Wars ID. Buzz microvans - um para o lado claro e outro para o lado escuro da força.

Infelizmente, não há planos de lançá-los comercialmente, mas as fotos são legais de se ver e, se você conhece um especialista em vinil personalizado decente, você sempre poderia ter um VW ID padrão. Buzz pimpedido quando ele finalmente chega.

Pré-reserva para o ID. Buzz all-electric camper foi ao ar no início deste mês em alguns territórios, embora não se espere que seja enviado para os EUA até 2024. No entanto, está se mostrando muito popular e os carros de exibição "Light Side Edition" e "Dark Side Edition" da Star Wars criados para a convenção parecem bastante espetaculares.

A variante mais leve é baseada no modelo do passageiro. com a faixa azul na lateral representando o sabre de luz da Obi-Wan. Esse tema continua nos faróis e na faixa de luz.

A versão do lado escuro é baseada no EV da carga e é temática em torno de Darth Vader. Nós gostamos particularmente das janelas vermelhas. Elas são inteligentemente baseadas no próprio sabre de luz do Vader.

Obi-Wan Kenobi está disponível para visualização na Disney+ agora.

