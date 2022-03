Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Deleite-se com o VW ID Buzz: a releitura totalmente elétrica do clássico Type 2 dos anos 50 da marca alemã, construído para uma nova geração.

Você pode se lembrar do Camper, como era coloquialmente conhecido no Reino Unido, ou Bus, como nos EUA, ou Bulli, para aqueles no continente europeu. É a isso que o ID Buzz remete, em uma nova forma eletrificada.

Há tanta história na herança deste veículo, como representante dos movimentos progressivos dos anos 60 e além, por isso é uma ótima plataforma para impulsionar a gama ID da Volkswagen ainda mais no centro das atenções.

Obviamente, o interior é um fator chave para o ID Buzz, oferecendo muito espaço em um acabamento estilo lounge. No entanto, é apenas um arranjo de 5 lugares como padrão - uma configuração de 6 lugares é possível, adicionando um terceiro assento na frente - com foco no espaço de bagagem significativo: a parte traseira oferece capacidade de 1.121 litros (2.205 litros se dobrar o bancos da última fila).

Construído na plataforma Modular Electric Drive Kit (MEB) da VW - uma plataforma de produção em massa para carros totalmente elétricos - o ID Buzz recebe uma bateria de 82kWh (77kWh utilizável) e motor de 150kW, assim como você encontrará disponível no ID 3 da empresa e Modelos ID 4 .

A VW ainda não forneceu um alcance oficial por carga, mas como o alcance citado do ID 4 é de 310 milhas (500 km) por carga, a massa maior do ID Buzz significa que deve ser menor. O que pode tirar um pouco do apelo de longa distância para quem deseja comprar o ônibus totalmente elétrico e levá-lo para o deserto.

A bateria a bordo pode recarregar a 170kW, portanto, se você conectar a um soquete CSS, poderá recarregar 75% da bateria em meia hora. Um carregador doméstico de 7,5 kW, é claro, levará muito mais tempo - cerca de 10 vezes essa cotação.

A outra coisa que a Volkswagen ainda não declarou é quanto custará o ID Buzz. Tudo o que sabemos é que os embarques europeus chegarão primeiro, a partir do outono, com as pré-encomendas abrindo em maio em alguns (territórios sem nome). Enquanto isso, os EUA precisarão esperar mais, pois as remessas devem chegar a partir de 2024.

Escrito por Mike Lowe.