Como assistir o VW ID. Transmissão ao vivo de lançamento do Buzz

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A VW está exibindo o ID. Zumbido por muitos anos, desde os primeiros dias de conceito do ID. família de veículos - e agora está prestes a ser lançado, marcando um novo capítulo significativo nos planos de eletrificação da VW.

O ID. O Buzz atraiu muito interesse, pois está posicionado para ser uma alternativa elétrica no lado comercial, bem como a base para o transporte de passageiros e, claro, o potencial para futuras autocaravanas.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o novo lançamento da Volkswagen .

A identificação VW. O Buzz será apresentado no dia 9 de março às 19:00 CET. Aqui estão os horários internacionais para que você possa sintonizar:

São Francisco - 10:00 PST

Nova York - 13:00 EST

Londres - 18:00 GMT

Berlim - 19:00 CET

Nova Deli - 23:30 IST

Tóquio - 03:00 JST, 10 de março

Sydney - 05:00 AEDT, 10 de março

A VW transmitirá o lançamento do novo ID. Zumbido. Incorporamos o fluxo de vídeo abaixo para que você possa assistir online direto da VW, que deve ir ao vivo assim que o evento começar. Se encontrarmos uma versão mais convencional, como no YouTube, atualizaremos esta página.

A VW está exibindo o ID. Buzz - incluindo os primeiros test drives - em sua camuflagem colorida para que você saiba como será o novo ônibus. Haverá duas versões, a ID. Buzz e o ID. Buzz Cargo e verá a realização do Bulli também, a versão campista. O ID. Buzz será um cinco lugares, o ID. Buzz Cargo terá três lugares.

A VW já confirmou que terá tração traseira e terá uma bateria de 77kWh (utilizável) e será baseada na plataforma MEB, a mesmado ID. 4 . Isso significa que o alcance deve se aproximar de 250 milhas ou mais e oferecer as mesmas vantagens, como carregamento de 120kW.

O ID. O Buzz tem uma distância entre eixos próxima ao T6.1 atual, mas é mais curto no geral, então deve ser mais fácil estacionar, enquanto ainda oferece um enorme espaço interno. O ID. O Buzz terá 1121 litros de espaço e isso com todos os cinco assentos cheios de passageiros, então há substancialmente mais espaço do que você encontrará em outros carros elétricos atuais.

Escrito por Chris Hall.