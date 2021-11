A VW apresenta o ID.5 e o ID.5 GTX, um SUV coupé totalmente elétrico

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A VW revelou oficialmente o ID.5 ao lado da versão de desempenho desse modelo, o ID.5 GTX.

Sentado na mesma plataforma que o VW ID.4 , é um tamanho e design semelhantes ao SUV elétrico 2020, mas tem uma linha de teto coupé caindo, ao invés do hatchback do SUV.

A VW diz que está explorando um novo segmento de mercado, seguindo muito o Audi Q4 e-tron Sportback, que oferece produtos semelhantes.

Volkswagen

Com os SUVs sendo o segmento de maior venda do mercado, essa alternativa de teto rebaixado oferece aos compradores uma estética um pouco mais esportiva, enquanto grande parte do carro permanece o mesmo.

Esse estilo foi bem-sucedido para empresas como BMW e Mercedes no passado, ambas oferecendo vários modelos de combustão que seguem linhas semelhantes.

Voltando ao ID.5, muito permanece como você esperaria, com a VW destacando que os passageiros traseiros perdem apenas 12 mm de altura livre, enquanto o porta-malas / porta-malas oferece 549 litros de armazenamento.

Existem detalhes de estilo externos, mas no geral, visualmente, os novos modelos se parecem muito com o ID.4 e mantêm esse ID. identidade familiar.

O GTX recebe alguns ajustes para melhorar a esportividade de sua aparência, mas a maior mudança é que ele é um modelo de motor duplo, então oferece tração nas quatro rodas.

Volkswagen ID.5 GTX

Fazendo sua estreia nos modelos está uma nova geração de software, trazendo consigo um assistente de voz que você pode convocar com Hello ID. Quando testamos o ID.3 e o ID.4, encontramos uma série de irritações no software, portanto, esperançosamente, isso levará as coisas adiante.

Há um aumento para 135kW de carga (mais de 120kW no ID.4) e a faixa citada de 323 milhas vem da bateria de 77kWh da VW. Haverá um modelo de 172 cv, aumentando para 201 cv com o GTX chegando a 295 cv, mas todos com bateria maior. Isso dá uma variedade de posicionamento para o ID.5, mas sem a menor capacidade da bateria que você obtém no ID.4, o novo modelo é apresentado como uma alternativa premium.

Os preços e pedidos chegarão em 2022.