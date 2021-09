A frota de táxis Addison Lee está ficando elétrica com o Volkswagen ID.4

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Addison Lee confirmou que levará sua frota de carros de passageiros elétricos até 2023.

Addison Lee afirma que estará se movendo à frente de outras grandes empresas privadas de veículos de aluguel em Londres, então seu próximo Addy Lee pode ser elétrico.

A empresa já tem cerca de 650 veículos elétricos na frota após a aquisição da ComCab no início de 2021, mas os planos de eletrificação realmente serão conduzidos peloVolkswagen ID.4 , com Addison Lee anunciando uma parceria com a VW.

Isso vai colocar muito ID.4 na estrada, algo que vai aumentar o perfil do excelente SUV elétrico da VW. Tem muito espaço, muito alcance e podemos ver que para passear por Londres ou pegar os elevadores de manhã cedo até o aeroporto, o ID.4 será um passeio confortável e silencioso.

Addison Lee diz que isso levará a 20.000 viagens de emissão zero em Londres todos os dias, com um investimento de £ 160 milhões direcionando a mudança para a eletricidade.

O desafio para Addison Lee será gerenciar a frota e a cobrança para garantir um serviço perfeito. Reconhecendo que a infraestrutura de carregamento apresenta um desafio, Addison Lee confirmou que está procurando um parceiro para carregar - com novidades para vir no futuro.

Esperançosamente, a crescente demanda de empresas como a Addison Lee levará a um aumento na disponibilidade de carregadores rápidos dedicados em Londres, enquanto o aumento da familiaridade com as viagens diárias em carros elétricos como o VW ID.4 ajudará na transição da combustão para todos.

