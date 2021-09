VW ID. A vida pode ser a fórmula mágica para um carro elétrico acessível

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Volkswagen tirou as tampas da identidade. Life, que a montadora alemã está chamando de "nível básico". O carro elétrico custará cerca de € 20.000 quando for lançado em 2025.

Uma das maiores críticas aos carros elétricos é o custo. Até mesmo pegar um modesto carro a combustão e oferecer uma versão elétrica com uma bateria pequena parece aumentar o custo e conceitos como o ID Life podem revelar a solução.

O visual é bastante minimalista, com um design bastante simples do exterior, mas tem seus encantos. Na verdade, alguns podem dizer que este conceito tem muito a seu favor, especialmente se o modelo de produção for parecido com isso.

É baseado na versão pequena da plataforma MEB da VW e ajustado com o foco em fazer um produto mais sustentável, usa materiais naturais e reciclados, mantendo as coisas simples e evitando elementos de design excessivos ou exigentes.

O que é importante sobre este carro, entretanto, são algumas das estatísticas que foram reveladas. A VW sugere que terá uma bateria de 57 kWh e um motor de 172 kW nas rodas dianteiras. Embora o tempo de 0-62 mph de 6,9 segundos não empolgue ninguém, o potencial para 250 milhas de alcance pode.

Alguns dos carros acessíveis que vimos até agora têm baterias pequenas para manter o preço baixo, então oferecer esse tipo de faixa por esse tipo de preço pode ser extremamente popular.

Além disso, as coisas são desviadas para o carro-conceito normal que podemos descartar. A VW sugeriu que as pessoas vão querer que os carros façam mais, então há uma tela de projeção para que você possa transformá-la em um pequeno cinema, o que não podemos ser algo que o carro de produção vai oferecer.

A VW também mostra uma baía de carregamento na frente do carro que se abre mostrando o armazenamento de cabos também. Novamente, é impraticável porque você teria que deixá-lo aberto sempre que estivesse carregando, na chuva ele encheria de água e alguém provavelmente roubaria o cabo de carregamento.

Além disso, vemos um volante que não é um círculo completo, o que, mais uma vez, não achamos que vá além do conceito, embora acabar com a tela central e oferecer um dock para smartphone não seja tão ruim ideia se manter o custo baixo - na verdade, é algo que a Dacia oferece em seus carros acessíveis - mas não podemos ver este carro sendo lançado sem um display real para o motorista.

É um conceito interessante e vamos manter a VW nesse preço e nessa capacidade de bateria, mas quanto ao resto, esperamos algumas mudanças antes de chegarmos a um carro de produção viável. Mas se a VW consegue atingir essas estatísticas, então, de várias maneiras, é a VW voltando às suas origens e produzindo um carro popular.

