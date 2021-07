A VW supera seu novo SUV elétrico Atlas-size ID.8

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os carros elétricos da Volkswagen estão prestes a receber uma nova adição massiva. Durante sua última apresentação de estratégia, o CEO da VW, Herbert Diess, anunciou a nova linha de sua série ID de carros elétricos. E o que apareceu? O novo ID.8.

A VW já tem o ID.3 e o ID.4 , que cobrem o espectro Golf e Tiguan. O ID.6 foi anunciado no início deste ano refletindo o tamanho do Passat em formato de SUV, embora esteja disponível apenas para o mercado chinês. O cupê ID.5 foi mostrado como um protótipo e está posicionado como uma versão cupê do ID.5. Então, o que está faltando?

Aparentemente, um boné em forma de SUV. O ID.8 é considerado a contraparte elétrica do VW Atlas. Nenhuma imagem dele foi vista ainda, mas não há dúvida de que ele se manterá em linha com a linguagem de estilo dos outros carros de identificação, o que é uma coisa boa para a maior parte. Seu rival direto será o Modelo X da Tesla, o que o coloca em um segmento com muito pouca competição.

Ele será baseado na plataforma MEB atual da VW e provavelmente virá com opções de motor único e duplo. Como é o maior modelo de ID que provavelmente será lançado, duvidamos que venha com a bateria menor de 45 kWh, mas provavelmente começará com a bateria de 77 kWh atualmente em oferta no ID.4, bem como algumas opções de capacidade maior. Espere a mesma história com os motores, com os motores VW mais potentes tendo preferência na programação.

Não houve menção de datas de lançamento ou preços. Mas como a Volkswagen está aumentando suas ofertas elétricas muito rapidamente e esperando ter pelo menos 50% de suas vendas elétricas até 2030, ela coloca a data de lançamento provável antes de 2025.