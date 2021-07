Sonhos elétricos e direção de longo alcance: dirigimos até a Cornualha em um carro elétrico (de novo)

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Dois anos atrás, embalamos o Audi e-tron - na época um dos primeiros grandes carros elétricos nas estradas do Reino Unido - e dirigimos até a Cornualha para ter uma ideia dos tipos de desafios que distâncias mais longas representariam para os motoristas de EV .

Colocando uma família - e um cachorro - desta vez no VW ID.4 , partimos para repetir a viagem que tínhamos feito dois anos antes. Mesma rota, mesmo destino e uma experiência muito diferente.

A grande vantagem que o VW ID.4 tem sobre o Audi e-tron que usamos anteriormente é que sua bateria de 77 kWh fornecerá cerca de 300 milhas de alcance. O Audi e-tron lutou para oferecer muito mais do que 320 quilômetros de sua bateria maior.

Então, por que a diferença de alcance?

O VW ID.4 é menor, mais leve e foi projetado primeiro como um carro elétrico - enquanto a Audi foi muito específica ao projetar o Audi e-tron como um Audi primeiro.

Isso vê o e-tron oferecendo mais potência, uma direção mais dinâmica, tração nas quatro rodas Quattro e um interior de especificações mais altas - muito do que adiciona peso e reduz a eficiência potencial. O e-tron é um carro glorioso de se dirigir, mas não pode competir com o ID.4 no que diz respeito à eficiência.

Claro, este é um mundo diferente de encher um tanque com diesel e saber que você tem 600 milhas no tanque, e isso ainda é uma preocupação para muitas pessoas.

Essa preocupação é atenuada por uma rede de carregamento decente. Saindo de Surrey, com uma jornada de 244 milhas, a viagem para Cornwall estava dentro do alcance do ID.4. Mas, sabendo que onde estávamos hospedados na Cornualha não havia provisão de cobrança, tínhamos planejado parar no caminho para pagar pelo menos uma cobrança.

Escorregando para o controle de cruzeiro adaptável em estradas longas e desobstruídas, o ID.4 não descarregou sua carga como alguns EVs fazem, na verdade retornou uma média respeitável, então decidimos parar após cerca de 150 milhas e algumas horas na estrada, para completar antes da etapa final.

Essa foi uma parada fortuita, porque havia um único carregador Elétrico Rodoviário de 120 kW nos serviços em que paramos. Este carregador está listado nos mapas - mas o Google o lista como 50kW Tipo 2, enquanto o Zap-Map geralmente confiável também não tinha os detalhes corretos.

Isso destaca duas coisas: em primeiro lugar, que as informações de mapeamento nesses carregadores são atualmente inadequadas - e ter acesso a essas informações no carro não é ótimo. A VW mostra os locais de carregamento no mapa - além de listar a velocidade de carregamento - mas se você estiver dirigindo com algo como o Waze , não terá nenhuma informação.

O Waze, um serviço de mapeamento que se orgulha de informações atualizadas, permite que você selecione se está dirigindo um carro elétrico, mas não dá a opção de selecionar elétrico como tipo de combustível, o que é uma loucura.

Pesquisar estações de recarga no VW ID.4 não é difícil: você entra na pesquisa no mapa e há um ícone de estações de recarga elétrica, mas não é uma lista completa e este continua sendo um dos problemas quando se vive com um carro elétrico .

Preferiríamos muito mais um botão para apertar na IU para ir direto para os carregadores, em vez de ter que pesquisar para localizá-los.

No entanto, o VW ID.4 suportava aquele carregador de 120kW que encontramos, então é uma ótima maneira de se recarregar e voltar para a estrada com o mínimo de atraso.

Atualizar fisicamente os carregadores é algo que está acontecendo lentamente: existem mais carregadores de 50 kW aparecendo em locais úteis, em vãos de postos de combustível, em supermercados, em parques de estacionamento de bares e restaurantes e eles são genuinamente úteis. Pegue uma carga de 50 kW enquanto faz compras semanais e você será recompensado com uma carga completa quando voltar para seu carro.

Como descobrimos alguns anos antes, lidar com uma rede fragmentada de carregadores é um problema real que permanece. Enquanto os proprietários de Tesla podem relatar presunçosamente como a rede do Supercharger é boa (e isso é verdade), o mesmo problema se aplica a todos os proprietários de EV quando você está longe de ser um carregador conveniente em uma rede familiar - até mesmo os drivers de Tesla.

Há um grande número de serviços de cobrança com os quais lidar, mas a maior mudança recentemente foi deixar de forçar a assinatura em primeiro lugar e passar a oferecer pagamento no carregador. Aquela bomba Electric Highway que mencionamos não precisava que você usasse o aplicativo, você apenas tocou no seu cartão de pagamento.

Vimos movimentos semelhantes no BP Pulse - anteriormente BP Chargemaster incorporando a antiga Rede Polar - onde tocar em seu cartão para pagar sua cobrança está se tornando mais comum.

Mas para muitos desses serviços, o design do aplicativo é pobre, muitas vezes demorando para carregar - Geniepoint estamos olhando para você - enquanto alguns, como Pod Point, permitem que você inicie uma carga facilmente, mas torna mais intrigante como você realmente termine a carga.

Em alguns casos, deixamos de usar um carregador Pod Point no final da carga, sem saber se ele realmente sabe que partimos, com a única garantia vindo do recibo por e-mail que chega depois.

É claro que as coisas estão indo na direção certa. Para aqueles que desejam dirigir distâncias mais longas, há mais opções de carros na estrada, como o VW ID.4, o Skoda Enyaq iV, o Tesla Model 3, o Kia e-Niro ou o Hyundai Kona, todos com baterias maiores e uma gama média de preços de EV.

Mas são as redes de carregamento que farão a diferença real. Embora tenham surgido pontos de recarga mais úteis, a mudança em uma das redes mais importantes do Reino Unido - a Electric Highway - tem sido lenta.

A Electric Highway foi assumida pela Gridserve , com a promessa de uma rápida substituição de carregadores antigos e uma expansão em Electric Hubs nesses locais importantes de autoestradas. Isso pode fazer com que a posição seja muito diferente já no próximo ano - especialmente porque, em nosso caso, a Cornwall Services está na lista de uma grande expansão e isso pode tornar a Cornwall muito mais acessível para carros elétricos.

Mas ainda há muito a ser feito: o acesso a informações decentes em carros é inadequado e serviços de terceiros como o Google Maps e o Waze deveriam fazer mais para colocar o carregamento elétrico na vanguarda de sua oferta, de modo que esteja pronto para o futuro. Os carros elétricos ainda são minoria nas estradas, mas 2030 se aproxima rapidamente e ainda há trabalho a ser feito.

