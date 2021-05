A VW terá um ID autônomo. Táxi na estrada em 2025

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Volkswagen Commercial Vehicles confirmou que terá versões autônomas do ID. Buzz na estrada em 2025.

Trabalhando com a Argo AI - uma empresa que também trabalha com a Ford em veículos autônomos - a VW confirmou que fará testes nas estradas da Alemanha em 2021.

"O objetivo é desenvolver um conceito de compartilhamento de caronas semelhante ao que o MOIA [um serviço de compartilhamento de caronas disponível em Hamburgo e Hanover] oferece hoje. Em meados desta década, nossos clientes terão a oportunidade de ser levados para seu destino em cidades selecionadas com veículos autônomos ", disse Christian Senger, chefe de direção autônoma da VW Commercial Vehicles.

O MOIA é uma subsidiária da VW, daí a conexão, com planos firmes de ter o MOIA usando um veículo elétrico autônomo até 2025.

"Hamburgo será a primeira cidade a oferecer um serviço de carona autônomo com um ID. Buzz", disse Robert Henrich, CEO da MOIA.

Isso me lembra Johnny Cab da Total Recall, mas com uma van elétrica em construção - ID. Buzz - e os cérebros provenientes do sistema Argo AI, que podem muito bem se tornar uma realidade.

Embora a van elétrica VW já tenha sido alvo de críticas - e seu lançamento está previsto para 2022 - os sistemas de direção autônoma funcionam de forma independente. Mas os veículos comerciais são um lugar lógico para tais sistemas, tanto como táxis quanto para serviços de entrega de última milha.

O Argo AI possui um sistema Lidar para escanear 360 graus ao redor do veículo, com alcance de cerca de 400 metros, enquanto o sistema adicionalmente usa radar e câmeras para obter uma imagem completa do mundo ao redor do veículo.

O anúncio de hoje é realmente sobre a VW confirmando seu investimento no sistema para fazer todas essas peças se encaixarem. A próxima parte do quebra-cabeça será o lançamento do ID. Buzz, que vai abrir um mundo de veículos elétricos de entrega, veículos de serviço, táxis e, inevitavelmente, conversões de campervan.

Escrito por Chris Hall.