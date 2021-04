VW revela desempenho ID.4 GTX, confirma ID.5 GTX de entrada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O primeiro GTI da VW apareceu há 45 anos e agora é a vez da GTX - a marca de desempenho elétrico avançando.

O primeiro modelo a receber o tratamento de desempenho é o ID.4, resultando no ID.4 GTX.

É o primeiro modelo de ID a obter motores duplos para tração nas quatro rodas e a oferecer o desempenho para ganhar o emblema GTX.

Os números podem não ser uma surpresa se você tem prestado atenção a outras marcas do Grupo VW. O ID.4 GTX obtém uma potência combinada de 220kW dos motores gêmeos com um tempo de 0-62 mph de 6,2 segundos.

Por que isso não é surpreendente? Porque é o mesmo tipo de desempenho que aprendemos no Skoda Enyaq vRS e no Audi Q4 50 Quattro .

O que também pode não ser uma surpresa é que a VW vai usar a marca GTX em outros modelos, confirmando que haverá um ID.5 GTX também.

O ID.5 é semelhante ao ID.4, mas oferece um design de coupé com uma linha de tejadilho pendente em vez dos estilos de SUV do ID.4. Mais uma vez, isso vai contra o modelo Audi Q4 Sportback.

O modelo GTX tem iluminação frontal adicional, com três faróis diurnos em forma de diamante mais baixos na frente do carro, abaixo dos faróis.

Há a marca GTX na lateral do carro e um pára-choque traseiro totalmente remodelado e luzes sob medida - com as luzes de freio tendo uma forma de X quando iluminadas.

O ID.4 assenta em rodas de 21 polegadas, enquanto o interior recebe costura vermelha e etiqueta GTX, para que você não se esqueça do modelo que comprou. Bem, isso é improvável de acontecer, visto que o traço deste modelo é azul. Exatamente quais opções você terá se não quiser um traço azul e o preço que terá de pagar, ainda estão para ser revelados.

Escrito por Chris Hall.