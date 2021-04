Volkswagen ID.5 cupê-SUV avistado antes do lançamento oficial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O SUV cupê totalmente elétrico da Volkswagen foi retratado nas estradas alemãs antes de seu lançamento oficial.

Ele estava supostamente em testes finais em estradas públicas, com a Volkswagen esperada para lançá-lo formalmente no final deste ano.

O carro foi localizado pela Autoexpress (talvez após uma dica da própria VW, considerando a qualidade das fotos), e está sendo construído na fábrica de carros elétricos do fabricante em Zwickau, o mesmo que o ID.3 e o ID.4.

Diz-se que ele tem a mesma bateria de 77 kWh e motor elétrico de 201 cv que o ID.4 e pode viajar até 310 milhas entre cargas.

Haverá também uma variante GTX, afirma o site, com dois motores e um trem de força com tração nas quatro rodas.

Também poderia haver um modelo básico, vindo com uma bateria menor e motor elétrico, embora isso não seja confirmado atualmente.

De acordo com a Autoexpress, o interior do ID.5 é muito semelhante ao do ID.4 - tem o mesmo painel e sistema de infoentretenimento, incluindo o display de 10 polegadas sensível ao toque.

Não há nenhuma palavra ainda sobre quando o modelo de consumidor estará disponível no Reino Unido ou além.

Escrito por Rik Henderson.