Modelos elétricos de desempenho da VW usarão o emblema GTX

(Pocket-lint) - A VW confirmou que seus carros elétricos esportivos de primeira linha com tendência para o desempenho usarão o emblema GTX.

Ele segue o familiar GTI, o GTE mais recente, sem esquecer o GTD para aqueles motores diesel de desempenho que agora são muito menos populares. Isso significa que você será capaz de localizar esses modelos de identificação com um pouco de energia extra na estrada.

O primeiro modelo que veremos é o ID.4 GTX, que será lançado em 28 de abril - e mostrará o que esperar de um VW elétrico de alto desempenho. É provável que inclua um estilo exterior, bem como tração nas quatro rodas.

Como você esperaria, estas serão versões de motor duplo, provavelmente com a maior capacidade de bateria que a VW pode espremer e, apropriadamente, o preço mais alto.

Existem várias especificações diferentes para o ID.4 atual, com opções de baixa potência em toda a Europa, enquanto os modelos do Reino Unido são atualmente 77 kWh com um motor de 150 kW para 204 CV com o motor acionando as rodas traseiras.

Espera-se que o ID.4 GTX adicione um motor dianteiro para tração nas quatro rodas; suspeitamos que o motor adicional será de 80 kW como o Audi Q4 e-tron (resultando no equivalente a 299 CV) - e suspeitamos que o momento do anúncio da VW foi para dar à Audi tempo para anunciar seu modelo Quattro antes do VW ID.4 GTX.

Adicionar o emblema GTX é um passo importante, com a escolha e o desempenho ainda sendo atraentes para os compradores de automóveis. Embora dirigir com sensatez sempre obterá o melhor alcance de seu carro elétrico, oferecer algo para erguer um modelo GTX em relação ao resto dos modelos ID na estrada ajudará a atrair compradores que, de outra forma, estariam relutantes em passar para o elétrico.

É improvável que veremos um ID.3 GTX, mas suspeitamos que o emblema será amplamente usado para adicionar apelo a uma variedade de modelos no futuro.

Escrito por Chris Hall.