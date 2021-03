A VW vai lançar pelo menos um carro elétrico por ano até 2030

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A VW traçou sua estratégia futura - Acelerar - e isso vê a empresa aumentar a velocidade de seus planos de carros elétricos.

A empresa pretende transferir 70 por cento das vendas europeias para o setor elétrico até 2030 e 50 por cento das vendas na China e nos Estados Unidos no mesmo período.

Isso vai ver o lançamento de um carro elétrico a bateria todos os anos - e a VW nos deu a honra de mostrar o que são alguns desses modelos.

A primeira metade de 2021 verá o lançamento do ID.4 GTX, que é a versão com tração nas quatro rodas do ID.4 , então esperamos que seja próximo ao ID.4 em termos de design.

Isso também será seguido pelo ID.5 no segundo semestre de 2021. ID. Espera-se que o 5 seja uma versão coupé do ID.4, portanto, um SUV com uma linha de teto mais rápida, mas em geral o mesmo carro.

O ID.6 X é nomeado um SUV de sete lugares para a China lançar "no outono" (embora não tenhamos certeza em que ano). Surpreendentemente, em materiais de imprensa, a VW também chama isso de Crozz, embora acreditemos que tenha se tornado o ID.4 - e o ID.6 foi o modelo-conceito do Roomzz.

Em 2025, a VW diz que nos dará um carro que se enquadra no ID.3 , o que significa que será uma espécie de e-Up !, em tamanho super mini.

Além disso, a VW se comprometeu a enviar atualizações de software para ID. carros pelo ar, em um cronograma de 12 semanas. Isso deve começar no verão de 2021 e trará otimizações de software e, às vezes, novos recursos ou opções.

O foco nas atualizações de software é, sem dúvida, uma resposta ao tipo de experiência de software que os motoristas da Tesla têm desfrutado, com atualizações regulares do carro sendo uma das coisas que muitas vezes são celebradas.

Em 2026, a VW lançará um carro que chama de Projeto Trinity , que foi projetado para trazer uma direção autônoma, bem como estabelecer as bases para uma conectividade muito mais ampla entre os carros na estrada.

Enquanto tudo isso está acontecendo, a VW também destacou que haverá versões atualizadas dos modelos existentes, incluindo o Golf, Tiguan, Passat, Tayron e T-ROC. Serão alguns anos agitados para a VW.

Escrito por Chris Hall.