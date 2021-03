A VW atinge seu momento Matrix provocando o Projeto Trinity, um "carro dos sonhos"

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - "Trinity é uma espécie de ponto de cristalização para nossa estratégia Accelerate, um projeto de farol, nosso carro dos sonhos de software", disse o CEO da Volkswagen, Ralf Brandstätter, sobre o futuro carro elétrico da VW.

O Projeto Trinity é para onde a VW está indo, na linha do tempo para um lançamento em 2026 e com o objetivo de ser o carro que leva a direção autônoma às massas.

“O Trinity tornará a direção autônoma no segmento de volume possível para muitas pessoas”, diz VW. Ele será lançado no nível 2+ com a capacidade de passar para o nível 4.

O que isso significa, em termos reais, é que ele oferecerá uma direção "sem as mãos" (lembrando que legalmente, você realmente precisa manter as mãos no volante) quando ele chegar, mas será capaz de suportar uma direção "sem pensar", o que é onde o carro é tão sofisticado que não precisa de um ser humano para intervir.

A grande desvantagem da autonomia de nível 4 é que ela ainda não é legal, embora vários carros possam, até certo ponto, dirigir sozinhos.

Se o mundo está pronto para o nível 4 de autonomia em 2026 é discutível. Foi o mesmo tipo de mensagem que ouvimos da BMW com o conceito iNext - agora lançado como BMW iX - e Tesla sempre falou sobre o uso do piloto automático para fazer a mesma coisa.

Deixando isso de lado, o Projeto Trinity foi projetado para ser a transportadora de bandeira da próxima geração de carros elétricos da VW, mas também é uma mudança de foco.

Em vez de oferecer muitas opções, o Trinity vai oferecer menos variantes, com hardware padronizado. Ele mudará para uma abordagem digital, sendo capaz de ativar funções sob demanda - usando software para ativar e desativar recursos.

“No futuro, a configuração individual do veículo não será mais determinada pelo hardware no momento da compra. Em vez disso, os clientes poderão adicionar funções sob demanda a qualquer momento por meio do ecossistema digital do carro”, diz Brandstätter .

Já ouvimos sugestões semelhantes da BMW no passado e sabemos que a Tesla já faz isso, até certo ponto.

O objetivo é simplificar o processo de produção da VW, mas ainda assim conseguir vender o carro para quem quiser.

A VW está descrevendo o Trinity como um "sedan" - ou saloon - dizendo que virá com alto alcance e tempos de carregamento realmente curtos, mas também está falando sobre a conectividade.

A VW vislumbra um futuro onde todos os seus veículos estejam em rede, trocando dados para que outros veículos obtenham a vantagem da escala do Grupo VW. A VW afirma que a Trinity iniciará este processo, capaz de fornecer dados sobre dados de estradas, tráfego e acidentes a outros veículos da frota.

Colocar menções a redes neurais e veículos autônomos nos faz rir que a VW escolheu o nome Trinity. Há uma sensação de que estamos chegando ao ponto em que as máquinas podem estar prestes a assumir o controle. Vamos apenas esperar para ver o que realmente chega em 2026.

"Ao longo da história humana, dependemos de máquinas para sobreviver. O destino, ao que parece, tem um certo senso de ironia." (Morpheus, The Matrix.)

Escrito por Chris Hall.