A VW apresenta seu SUV elétrico, o ID.4, com alcance de mais de 300 milhas

(Pocket-lint) - A estratégia da VW para colocar mais carros elétricos na estrada continua acelerada, com o lançamento oficial do ID.4.

O ID.4 foi exibido pela primeira vez no Salão do Automóvel de Frankfurt em 2019, tendo passado pelas etapas de conceito como o ID.Crozz. Agora é um veículo de produção total e motores para o popular segmento de SUV compactos, contra concorrentes como Kia e-Niro ou Hyundai Kona Electric .

Há um visual refrescante e bastante robusto no ID.4, escapando ao visual dos SUVs a combustão da mesma marca. Você pode ver que não é um Tiguan e é ótimo que isso não seja apenas uma mudança no que move o carro, é único por si só.

Para as figuras importantes. Existem duas versões do ID.4, o Pro tem uma bateria de 77 kWh e um motor de 150 kW, gerando 204 CV, que irá levá-lo de 0 a 62 mph em 8,5 segundos, o que não é muito rápido. No entanto, a VW diz que você obterá 520 km - cerca de 310 milhas - com uma única carga, o que é mais impressionante.

A versão Pure terá bateria de 52kWh e motor de 125kW. A VW diz que você terá 200 milhas de alcance em 30 minutos em um carregador rápido DC. Suporta até 11kW de carga AC.

O ID.4 tem tração traseira com 21 cm de altura do solo, embora a VW tenha dito anteriormente que uma versão com tração nas quatro rodas estará disponível no futuro, então esperamos que a gama de modelos ID.4 se expanda. O porta-malas tem 543 litros e vai pesar até 700kg (sem freio) com gancho de reboque retrátil, então também tem um lado prático.

Nós vimos anteriormente o interior do ID.4 de uma revelação anterior e tem uma abordagem minimalista semelhante ao ID.3 , embora haja mais espaço aqui, com um display digital compacto e um display central de 12 polegadas.

O carro suporta controles de voz Hello ID e uma luz de identificação sob o pára-brisa é projetada como um mecanismo de feedback visual, enquanto todo o sistema de infoentretenimento foi totalmente reconstruído para esses modelos de identificação.

O ID.4 será vendido na Europa, China, além de estar disponível nos EUA. O que não sabemos atualmente é quanto custará e quando você poderá comprá-lo.

Escrito por Chris Hall.