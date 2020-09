Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O ID 4 deve estrear em questão de semanas, mas a Volkswagen já está exibindo o interior do novo SUV elétrico. A montadora alemã criou um design descomplicado, baseado nas fotos, e parece muito moderno. Esses monitores até emitem vibrações Tesla.

A Volkswagen não forneceu detalhes sobre as telas sensíveis ao toque ou o sistema de infoentretenimento do veículo. A tela horizontal no console central parece ter aplicativos apontando para configurações, rádio, bateria, navegação e muito mais. Há também uma tela atrás do volante, se você olhar de perto.

Não existem muitos botões físicos disponíveis. Portanto, para usar o cockpit digital, você precisará operar as telas sensíveis ao toque ou usar comandos de voz. Podemos ver alguns botões abaixo do console e ao lado do volante. Alguns deles parecem ser para controle de temperatura e frenagem de emergência.

O esquema de iluminação, ou "sistema ID.Light" como a Volkswagen chama, também se destaca no próximo ID 4, que consiste em uma faixa de luz abaixo do para-brisa que pode mudar de cor para sinalizar chamadas recebidas, portas trancadas e alertas de navegação.

O ID 4 é um veículo elétrico que chega à América do Norte e Europa. Espera-se que alcance cerca de 300 milhas. A Volkswagen planeja oferecer opções de tração nas quatro rodas e nas rodas traseiras, com o lançamento da tração traseira primeiro.

