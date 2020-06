Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O que antes era conhecido como o conceito Volkswagen ID.Crozz tinha sido conscientemente intitulado VW ID.4 - um carro elétrico que a VW brincou com envoltório de camuflagem em uma apresentação em março após a ausência de um Salão Automóvel de Genebra em 2020.

Agora, as imagens vazadas do carro de produção mostram como será a visão de futuro totalmente elétrica da VW em sua forma digna de estrada, um vazamento que Electrek cita de uma aparente fonte chinesa de site de carros.

O ID.4 é um grande negócio para a VW. É o primeiro carro totalmente elétrico a ser vendido nos EUA, enquanto a China deve ser outro grande mercado para a marca alemã.

Mas o ID.4 parece muito Volkswagen? Dianteiro e traseiro, tem aquele visual inegável da VW. Três quartos e do lado, no entanto, esse SUV elétrico parece-nos com qualquer número de seus concorrentes - como uma versão mais suave do Hyundai Kona - em uma aparente tentativa de apelo em massa.

Você pode ver o carro de todos os ângulos se percorrer a galeria de imagens no topo.

O vazamento sugere que o lançamento adequado do ID.4 é iminente. No entanto, ainda não sabemos preços precisos, quão amplas serão as opções ou até que ponto uma cobrança levará. Temos certeza de que as próximas semanas e meses revelarão tudo oficialmente ...