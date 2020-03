VW ID.4: O conceito ID Crozz se aproxima mais do lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Com o Salão Automóvel de Genebra cancelado, a VW recorreu a uma apresentação on-line para mostrar seus últimos desenvolvimentos, incluindo o nome apropriado ID.4.

Isso naturalmente decorre do VW ID.3 , anunciado no Salão Automóvel de Frankfurt em 2019 e previsto para as estradas em meados de 2020.

O novo modelo ainda está em pré-produção, mostrado usando camuflagem, como já foi provocado como o carro-conceito ID.Crozz. Agora, porém, está um passo mais perto da realidade, sentado na plataforma MEB da VW e prometendo um alcance de até 500 km (310 milhas), em parte graças, digamos à VW, aos estilos aerodinâmicos.

A VW diz que o alcance dependerá do pacote de direção que você escolher e suspeitamos que haverá um número de diferentes capacidades de bateria usadas para posicionar este SUV em um intervalo de preços diferentes.

O carro será lançado inicialmente como tração traseira, mas a VW nos garante que também haverá versões com tração nas quatro rodas no futuro.

Além disso, a VW não está dizendo muito mais sobre este carro. Ele estará totalmente conectado, é claro, e terá uma interface totalmente digital no interior, mas no momento não temos idéia exata de como isso será apresentado - como os modelos VW existentes ou os modelos de entrada. ID.3

O ID.4 será fabricado na Europa, China e EUA e estará disponível para compra nessas regiões, mas não há detalhes sobre os detalhes técnicos ou o preço, deixando muito a aprender sobre este futuro carro elétrico .