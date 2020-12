Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No ano passado, a Volkswagen revelou sua visão para o futuro do carregamento de carros elétricos: robôs autônomos. Agora lançou um vídeo mostrando o protótipo em operação.

Os proprietários de veículos elétricos podem estacionar em qualquer vaga e o bonito robô de carregamento móvel irá até o carro, se conectará à porta de carregamento e "encherá".

Uma das belezas disso é que você não terá que caçar um ou dois espaços dedicados com pontos de carregamento EV em um estacionamento de nível único ou de vários andares.

O processo também é bastante simples. Você chama o carregador do robô usando um aplicativo, que se comunica com o seu carro para identificar quanto de recarga a bateria do carro precisa, que então chama o robô.

O próprio robô não é o que carrega o carro. Este robô móvel autônomo é essencialmente um carregador de bateria.

Depois de convocado, ele coleta um vagão de bateria (cada um pode conter 25kWh de energia), leva-o até o seu carro, conecta-o e aguarda o sinal para coletá-lo.

Cada vagão de bateria (ou dispositivo de armazenamento de energia) pode fornecer carregamento rápido de até 50 kW para o veículo.

O robô é equipado com câmeras, scanners a laser e sensores ultrassônicos para que possa se dirigir sozinho ao seu carro e evitar colisões com outros carros ou obstáculos em um estacionamento (parados ou em movimento).

Embora isso seja certamente muito mais conveniente para proprietários de veículos elétricos do que ter que procurar um compartimento de carga dedicado em um grande estacionamento, também significa que eletrificar uma vaga é muito mais simples para os proprietários de estacionamentos.

Além dos protótipos, a empresa já declarou que vai instalar 36.000 portas de carregamento em toda a Europa até 2025. Também está lançando uma solução de carregamento que as pessoas podem ter instalado em suas casas. Além disso, a VW lançará estações de carregamento flexíveis a partir de 2021 como parte de seu futuro totalmente elétrico.

Infelizmente, não há notícias de quando ou mesmo se o robô estará disponível.

Escrito por Cam Bunton e Rik Henderson.