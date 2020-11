Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Virgin Hyperloop anunciou que testou com sucesso a viagem humana em um pod hyperloop pela primeira vez. No domingo, a empresa concluiu um teste de baixa velocidade em um local no deserto de Nevada, onde já realizou mais de 400 testes desocupados até o momento.

Um hyperloop é uma forma sustentável de transporte que envolve levitação magnética para impulsionar um pod que transporta passageiros através de um tubo de vácuo ou túnel a velocidades que excedem 600 milhas por hora, superando os trens de alta velocidade no Japão e na Alemanha. Existem algumas empresas testando conceitos de hyperloop, incluindo Virgin Hyperloop. Seu teste de 8 de novembro apresentou apenas dois passageiros atingindo 107 milhas por hora. Demorou 15 segundos em uma pista de 500 metros.

A Virgin Hyperloop espera acomodar até 28 passageiros em seu trem hyperloop. “Nos últimos anos, a equipe da Virgin Hyperloop tem trabalhado para transformar sua tecnologia inovadora em realidade”, disse Sir Richard Branson, fundador do Virgin Group, em um comunicado à mídia. “Com o teste bem-sucedido de hoje, mostramos que esse espírito de inovação mudará de fato a maneira como as pessoas vivem, trabalham e viajam em todos os lugares nos anos que virão.”

A empresa de Branson prevê um sistema hyperloop em que uma viagem entre Nova York e Washington poderia teoricamente levar apenas 30 minutos. Claro, ainda estamos muito longe disso, já que o Virgin Hyperloop está apenas conduzindo testes no momento, e não está claro se o conceito funcionará conforme teorizado em alta velocidade.

Escrito por Maggie Tillman.