O novo Vauxhall Astra oferecerá versões elétricas, híbridas e plug-in

(Pocket-lint) - O novo Vauxhall Astra foi revelado, confirmando que haverá uma versão elétrica do popular hatch chegando em 2023.

O novo Astra carrega todas as características do design Vauxhall recente, como o novo Vizor dianteiro e aquela crista no capô, que dá a tudo uma vantagem sobre as versões anteriores do carro.

O interior também é atualizado e você pode detectar imediatamente a semelhança com o Vauxhall Mokka ou o novo Vauxhall Corsa aqui.

O recurso do título é a disposição das telas. Há dois monitores de 10 polegadas, um no centro do carro e outro para o motorista, mas ambos são configurados no Pure Panel, como Vauxhall o chama, vendo uma varredura de componentes no painel.

Isso incorpora uma das aberturas de ventilação, o que é interessante, enquanto Vauxhall atingiu um equilíbrio entre o controle da tela de toque e os controles de botão. O Astra também oferece Apple CarPlay e Android Auto, sem fio em ambos os casos.

O novo Astra assenta na plataforma EMP2, como muitos outros veículos do Grupo Stellantis, e isso traz consigo alguma familiaridade.

Esta é uma plataforma projetada para eletrificação, portanto, há opções de bateria elétrica, híbrida e híbrida plug-in. Os híbridos serão lançados primeiro em 2022, com a versão elétrica pura seguindo em 2023.

Haverá também uma versão Sport Tourer lançada mais tarde em 2022. Se isso estará disponível para a versão elétrica também não sabemos - mas com uma nítida falta de modelos elétricos no mercado, isso pode ser uma joia rara.

A Vauxhall não confirmou a composição elétrica para este modelo, mas os carros Stellantis anteriores tinham uma bateria de 50 kWh e um motor de 100 kW - e isso poderia ser semelhante.

Quanto aos híbridos, eles terão um motor a gasolina de 1,6 litro, mas o modelo plug-in receberá uma bateria de 12,4 kWh, que Vauxhall diz que oferecerá 35 milhas de autonomia. Opções padrão de gasolina e diesel também estarão disponíveis.

Os pedidos para o novo Vauxhall Astra serão abertos no outono de 2021.