O Vauxhall Mokka original era típico dos cruzamentos iniciais. Era alto, levemente desajeitado e talvez um pouco estranho. Era pequeno, mas grande, prático, mas ... feio. Tudo isso mudou com o novo Vauxhall Mokka, um carro que introduz o motor elétrico convencional em um crossover projetado para agradar.

Alguns podem ver a mudança de design da Vauxhall como um pouco menos distinta, mas, como os crossovers compactos são os modelos mais procurados nos forecourts, não podemos deixar de sentir que a Vauxhall está colocando seus esforços no lugar certo com o Mokka- e

É 12,5 cm mais curto que o modelo anterior, é mais largo e ligeiramente mais longo (2 mm), por isso tem uma postura mais esportiva e agressiva. Claro, parece que muitos dos utilitários esportivos alemães compactos e sim, também haverá um Mokka com o selo da Opel para aqueles no continente.

Em termos de potência, há uma bateria de 50kW - não a maior, mas não a menor - com um motor de 100kWh, resultando em 136bhp equivalente. É citada uma faixa de 201 milhas WLTP e imaginamos que, no mundo real, você verá algo de 150 milhas acima.

Há suporte para carregamento de 100kW, voltando a 80% em 30 minutos, enquanto o carregamento de 11kW é suportado por um suprimento trifásico em casa, se você tiver sorte o suficiente para ter um. Isso tudo parece interessante e popular do ponto de vista de carros elétricos.

Mas também há uma mudança de identidade: o Mokka estréia o que está sendo chamado de Vauxhall Visor, uma nova cara para o design. Olhando para o Mokka, ele não se parece em nada com os modelos Vauxhall atuais e gostamos do que vemos. É limpo e futurista.

Vauxhall fala sobre "abrir tecnologias inovadoras das classes mais altas a uma ampla gama de compradores" e fala-se de bancos de Alcântara com funções de aquecimento e massagem, enquanto o interior é tratado com um layout de exibição totalmente digital com duas telas - e muitas tecnologia inteligente, como luzes de matriz LED.

O Apple CarPlay e o Android Auto estão na lista, enquanto muita tecnologia de direção também estará disponível, como controle de cruzeiro adaptável e orientação de pista.

Tudo parece refrescante e emocionante, com a Vauxhall adicionando um carro elétrico em uma categoria competitiva. Esse é o tipo de carro que provavelmente atrairá as famílias para as compras e as corridas escolares, com o benefício de cobrar em casa e zero emissões.

Muita coisa dependerá do preço. O Vauxhall é conhecido por ser mais acessível do que algumas outras marcas, mas os carros elétricos são mais caros que os rivais dos combustíveis fósseis. A questão será se a Vauxhall pode trazer isso a um preço que ofereça o apelo universal que deseja oferecer.

O Vauxhall Mokka-e estará disponível a partir do final do verão de 2020 - e se a versão elétrica for muito cara, também haverá versões a gasolina e diesel.