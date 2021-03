Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Uber lançou um novo serviço, chamado Uber Green, que permite aos usuários no centro de Londres solicitar um veículo totalmente elétrico em vez de um carro regular (diesel ou gasolina) ou híbrido. O Financial Times informou que o novo serviço foi lançado em 29 de março de 2021.

De acordo com a página do Uber Green , você pode pegar um Uber totalmente elétrico na Zona 1. de Londres. As viagens devem se originar na Zona 1, mas os destinos podem ser em qualquer lugar. O Uber Green funciona exatamente da mesma maneira que um Uber normal. A única diferença é que você está ajudando a reduzir as emissões e a manter o ar de Londres mais limpo. A empresa disse que esta iniciativa é parte de seu esforço para ser totalmente elétrico na cidade até 2025.

Ao usar o aplicativo Uber na Zona 1 de Londres, você poderá solicitar seu Uber Green da mesma forma que reservaria um UberX. Basta escolher a opção Uber Green (talvez seja necessário rolar para baixo para vê-la) e é isso. O Uber também disse que o Uber Green não deveria custar mais caro. “Por isso, escolher uma viagem Uber Green é tão acessível quanto solicitar uma viagem UberX regular”, explicou a empresa.

Para incentivar os motoristas, o Uber está oferecendo uma redução de 15% em suas taxas de serviço habituais. Também está planejando expandir o Uber Green para toda Londres.

