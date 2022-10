Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A fabricante de carros Toyota teve uma mudança de idéia, abandonando seus planos de produção de veículos eletrônicos (EV) existentes e repensando todo o projeto.

Se um novo relatório estiver correto, a Toyota está no meio de uma reformulação massiva de seus planos de EV que verá a empresa voltar para a mesa de desenho. Pensa-se que a Toyota calculou mal a demanda de carros elétricos, um erro que agora significa que ela está mal colocada para lidar com as exigências dos clientes e com um cenário cada vez mais competitivo. Com empresas EV-first como a Tesla e fabricantes tradicionais de automóveis no mundo dos carros elétricos, a Toyota está fazendo mudanças em seus próprios planos que verão alguns carros atrasados e novos roteiros serem formulados.

Isso é de acordo com quatro fontes anônimas falando com a Reuters, pelo menos. O fabricante japonês de carros já está no meio de uma implementação de 38 bilhões de dólares EV, tendo apenas anunciado isso no ano passado. Mas o relatório afirma que "um grupo de trabalho dentro da Toyota foi encarregado de delinear planos até o início do próximo ano para melhorias em sua plataforma EV existente ou para uma nova arquitetura".

O relatório continua dizendo que a Toyota não esperava que a demanda de EVs decolasse por várias décadas. Mas, na realidade, isso já está acontecendo. Os fabricantes de automóveis esperam que as vendas de E.V. representem mais da metade do fabricante mundial de automóveis até 2030, o que significa que a Toyota está jogando muito bem.

A Reuters aponta a Tesla como a referência para a qual a Toyota está agora trabalhando, com executivos e engenheiros conscientes de que seus planos atuais de produção de usar as mesmas linhas para carros movidos a motores de combustão e EV não funcionarão - especialmente quando empresas como a Tesla não têm que se preocupar com tais coisas. A esperança é que, apesar de repensar a situação, a Toyota se prepare para uma linha EV melhor, avançando.

Escrito por Oliver Haslam.