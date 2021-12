Toyota se compromete com 30 carros elétricos até 2030, incluindo o novo carro esportivo elétrico Lexus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Toyota delineou seus planos de transição para a era pós-combustão, com sua estratégia Beyond Zero. Isso terá 30 modelos de carros elétricos a bateria lançados em 2030.

A Toyota tem sido relativamente lenta para começar a operar com veículos a bateria, apesar de ter sido líder em híbridos por muitos anos. Agora, o compromisso parece firme, na sequência do anúncio do primeiro modelo elétrico a bateria, o Toyota bZ4X , que foi apresentado em novembro de 2021 e previsto para 2022.

Na verdade, esta será uma família de veículos assentados em uma plataforma comum - chamada e-TNGA - e será acompanhada por um SUV de tamanho médio e um SUV compacto.

O modelo compacto é projetado para o Japão e Europa, terá uma bateria menor devido ao seu tamanho e é projetado em torno da eficiência. Será este o carro elétrico compacto e acessível para o grande sucesso?

Haverá também um grande SUV elétrico com uma terceira fila de assentos para completar a série bZ. Estes serão carros elétricos feitos sob medida para o mercado de massa, além de versões elétricas de modelos elétricos.

Não são apenas os carros da marca Toyota que receberão tratamento elétrico, a Lexus também pretende atingir 100% das vendas de eletricidade.

Já existe um Lexus elétrico - o Lexus UX 300e - e a ele se juntará o Lexus RZ, outro modelo de SUV. O foco da Lexus é mais no requinte e luxo do que na abordagem de mercado de massa oferecida pela Toyota.

O carro de exibição provavelmente será o carro esporte da Lexus. Atualmente chamada apenas de Sports Battery EV, existe a promessa de aceleração na "faixa baixa de 2 segundos" e 700 km (430 milhas) de alcance - e se as baterias de estado sólido podem entrar em produção, é aqui que você encontrará.

A Lexus confiará nas aprendizagens do LFA para o desenvolvimento deste novo carro esportivo.

O objetivo é que a Toyota venda 3,5 milhões de carros elétricos a bateria até 2030, enquanto a Lexus tem como meta 1 milhão de vendas, globalmente. Há muitos detalhes e muitos lançamentos na próxima década - mas ficamos esperando que haja algo acessível no espaço de carro menor onde a Toyota se saiu tão bem no passado - Aygo elétrico ou Yaris qualquer um?