Carro totalmente elétrico Toyota BZ4X entrará em produção em 2022

(Pocket-lint) - Em abril deste ano, a Toyota revelou pela primeira vez seu carro-conceito BZ4X . Sabíamos então que este seria um veículo de grande importância para a fabricante japonesa, já que era o primeiro veículo elétrico a bateria (BEV) dedicado da empresa.

Agora, poucos meses após a revelação, a Toyota confirmou que o BZ4X entrará em produção total a partir de meados de 2022, com uma bateria de 71 kWh, alcance de 280 milhas por carga e outros recursos de destaque, como um painel solar para auxiliar na regeneração de energia.

Em termos de aparência física, o design deste SUV crossover não mudou drasticamente. Ele ainda tem os peculiares faróis de LED integrados. Os painéis do corpo se dobram e se afilam da mesma maneira. É um visual distinto.

Não, não há nenhuma roda de forquilha dentro - não temos certeza se alguém está pronto para isso ainda - mas o interior e o conjunto de tecnologia integrada parecem muito semelhantes ao veículo-conceito. Isso significa um display dedicado ao motorista de 7,7 polegadas e um display central maior (tamanho ainda não divulgado) no painel para todo o seu infoentretenimento.

O nome BZ significa Beyond Zero, destacando a nova plataforma totalmente elétrica e-TNGA do carro - que foi desenvolvida em parceria com a Subaru - e o "compromisso da Toyota com a neutralidade de carbono e muito mais".

Para a Europa e o Reino Unido, o carro será exibido no dia 2 de dezembro, após o qual as pré-encomendas online começarão para uma data de entrega de 2022 ainda a ser confirmada.