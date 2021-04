Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Toyota BZ4X Concept é o primeiro veículo totalmente elétrico da montadora japonesa, conforme revelado no Shanghai Motor Show 2021.

O nome BZ significa Beyond Zero, destacando a nova plataforma totalmente elétrica e-TNGA do carro - que foi desenvolvida em parceria com a Subaru - e o "compromisso da Toyota com a neutralidade de carbono e muito mais".

O BZ4X mostra o primeiro de uma série de SUVs totalmente elétricos, com um total de sete modelos BZ previstos para chegar no futuro.

Embora neste estágio de conceito a Toyota não esteja revelando a capacidade da bateria, alcance ou outras manchetes atraentes, há muito interesse em exibição. Por exemplo, o BZ4X lança um sistema steer-by-wire, além do carregamento solar para ajudar a recarregar as baterias e aumentar o alcance.

Toyota

No interior, o BZ4X mostra a futura cabine da Toyota - que é uma tarifa de aparência muito mais empolgante do que a atual safra de carros oferece. Este apresenta um manche de direção - não, não é um volante, pois não tem o formato de uma roda - fornecendo uma linha de visão mais direta para o painel de instrumentos.

Este painel é posicionado em baixo, dando mais visibilidade panorâmica e aberta, enquanto uma combinação de controles de botão físicos e baseados em toque são agrupados em torno do console central. Gostamos que ele não renuncie aos controles táteis inteiramente, ao mesmo tempo que parece futurista.

Dê uma olhada nas duas galerias de imagens acima - na parte superior externa e no centro interno deste artigo - para ter uma ideia da visão elétrica do futuro da Toyota. Porque suspeitamos que você verá versões totalmente não conceituais de veículos BZ mais cedo do que você poderia esperar.

Escrito por Mike Lowe.