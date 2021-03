Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando foi a última vez que você olhou para um Toyota Aygo e disse uau ?

Provavelmente cerca de um segundo atrás, enquanto seus olhos estão atualmente olhando para o Toyota Aygo X Prologue - uma prévia, se você quiser, de uma versão futura do runabout da cidade do segmento A.

Projetado na Europa, no ED 2 European Design HQ da Toyota em Nice, França, o Aygo X Prologue é uma verdadeira reinvenção do carro pequeno. Ele tem muitos traços de design contemporâneo da Toyota - aquelas faixas de luz unidas entre os faróis e lâmpadas traseiras - e alguns acenos para outros carros Toyota - é um pouco GR Yaris em partes - mas com um visual distinto todo próprio.

Como costuma ser o caso com carros-conceito, este Prólogo é apenas isso: uma história preparatória e estabelecedora do que está por vir. Portanto, antecipe que um 2023 Aygo poderia chegar com muito mais diversão e aparência feroz do que o modelo extrovertido.

Embora leve este projeto do Prólogo X com uma pitada de sal. Embora o carro seja muito real - a foto inicial no topo da página foi tirada no Toyota ED 2 do protótipo finalizado - você não o verá em estradas reais com rodas tão grandes (ou caras!) E alguns outros detalhes de design provavelmente serão cortados, dobrados e, conforme relevante, legalizados na estrada.

Também não há informações sobre o trem de força ainda. Com os fabricantes de automóveis avançando em direção a um futuro de eletrificação, ficaríamos surpresos em ver o Aygo não chegar em uma forma EV desde o primeiro dia.

Ainda assim, estamos nos adiantando. Pois vamos nos deliciar com o que o Toyota Aygo X Prologue representa: a primeira visão empolgante de um carro do segmento A que vimos, bem, quase para sempre.

Escrito por Mike Lowe.