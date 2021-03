Toyota X Prologue EV provocado, lançamento oficial em 17 de março

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Toyota pode revelar totalmente seu primeiro veículo de massa totalmente elétrico para a Europa na quarta-feira, 17 de março, às 9h GMT (10h CET).

Ele brincou com o carro com uma imagem de seu farol acompanhada pelo logotipo do Toyota X Prologue.

Na verdade, não sabemos muito mais do que isso no momento. Um relógio de contagem regressiva está disponível em um site dedicado em x-prologue.com .

A Autocar afirma que a marca foi previamente sugerida para lançar um sucessor compacto de Aygo, e o comunicado de imprensa que acompanha a imagem provocada inclui as palavras "uma pequena prévia do que está por vir", com o "pequeno" entre aspas. Isso poderia de fato sugerir que o X Prologue será um modelo menor do que, digamos, um SUV.

O único ponto crítico na ideia de que este será um modelo elétrico é que, como afirma a Autocar, a Toyota tradicionalmente usa emblemas azuis em modelos eletrificados. A imagem mostra um distintivo preto.

Portanto, poderia ser um carro movido a combustível fóssil. Descobriremos mais na próxima quarta-feira, com certeza, e o Pocket-lint trará as novidades assim que acontecerem.

Enquanto isso, você pode verificar o híbrido Toyota mais recente que testamos em nossa análise completa do híbrido plug-in RAV4 aqui .

Escrito por Rik Henderson.