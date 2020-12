Toyota fará o protótipo de um carro elétrico de estado sólido em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pensa-se que as baterias de estado sólido sejam o próximo avanço para carros elétricos e a Toyota pode estar se preparando para lançar um protótipo de carro usando essa tecnologia de bateria de última geração em 2021.

O relatório do Nikkei Asia afirma que a Toyota quer ser a primeira a vender um carro elétrico com bateria de estado sólido no "início da década de 2020". Diz-se que os EVs terão o dobro do alcance das baterias de íon de lítio atuais usadas nos modelos atuais, enquanto a Toyota tem mais de 1000 patentes em torno das baterias de estado sólido.

Os EVs atuais têm aumentado o alcance, aumentando o tamanho físico das baterias e aumentando a densidade das células usadas nessas baterias. Mas as baterias de íon-lítio atuais têm desvantagens - uma delas é o nível de proteção necessário para mantê-las seguras, o gerenciamento para manter a eficiência, as velocidades de carregamento e a vida útil limitada das baterias de base líquida.

Embora as velocidades de carregamento dos EVs tenham melhorado, acredita-se que as baterias de estado sólido trarão um grande passo à frente , oferecendo densidade de potência muito maior e carregamento mais rápido, enquanto duram mais ciclos de carga e descarga do que as baterias atuais que dependem de um eletrólito aquoso .

A Toyota não é a única empresa que olha para o estado sólido. A maioria dos principais fabricantes está envolvida de alguma forma, assim como muitas das grandes empresas químicas responsáveis pelas soluções de energia atuais.

Mas ter um protótipo na estrada estabeleceria um novo marco para a indústria de carros elétricos à medida que avançamos no sentido de aumentar a viabilidade das baterias de estado sólido como uma solução comercial para carros elétricos.

Não fique muito animado, porém, porque sabemos que essas coisas levam muito tempo e não esperamos ver uma mudança predominante para baterias de estado sólido até a segunda metade desta década, no mínimo.

Escrito por Chris Hall.