Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os Yaris. Este pequeno carro tornou-se uma espécie de ícone ao longo dos anos. E para 2021 está se expandindo - não apenas em termos de alcance, mas literalmente - para um SUV híbrido, na forma de Yaris Cross.

O Yaris Cross se encaixa no segmento B-SUV, tornando-o o menor SUV fabricado pela Toyota. Mas só porque é pequeno não significa que está cortando cantos: a composição híbrida do carro combina motores elétricos e combustíveis para reduzir as emissões; enquanto a opção do AWD-i (com tração nas quatro rodas inteligente) oferece a este mini SUV alguns recursos off-road genuínos.

Fala-se muito sobre mudanças climáticas no momento. É parte da razão pela qual o Pocket-lint está executando o mês da sustentabilidade . O Yaris Cross é um ajuste seguro nessa área, pois produz as menores emissões de um carro do seu tipo (abaixo de 100g / km para o modelo AWD), tornando-o um ótimo carro, uma viagem em família e um aventureiro de fim de semana.

Você pode nunca ter olhado para um Yaris antes e pensado "que daria um ótimo SUV". Mas, como você pode ver nas nossas fotos, este novo híbrido - que deve chegar às estradas da Europa em 2021 - tem maior presença do que o pequeno carro em que se baseia (acredite ou não, a distância entre eixos é a mesma, apesar da Cruz ter mais tempo na carroçaria).

Possui rodas grandes (até 18 polegadas), distância ao solo genuína (30 mm) e os assentos dobram-se totalmente para abrir o espaço da bagageira para acomodar coisas reais - você sabe, o motivo pelo qual você provavelmente deseja um SUV no primeiro instância. Então, se você tem compras, um cachorro, duas motos ou o que for, o Yaris Cross, surpreendentemente, tem tudo a ver.

Afinal, parece que aventuras maiores podem vir de carros menores.