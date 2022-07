Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os aparelhos TomTom podem ser tão populares, diante dos telefones celulares, Apple CarPlay e Android Auto, mas seu serviço de mapeamento ainda está avançando e é usado em muitos carros.

Como parte de uma parceria com a Stellantis, por exemplo, ele alimentará os serviços de navegação dentro dos carros dentro do novo Vauxhall Astra.

De fato, o Astra 2022 é o primeiro veículo a receber a solução de navegação em pilha completa da TomTom. Isto significa que ele receberá atualizações regulares por via aérea para atualizar os mapas, além de oferecer serviços conectados úteis e recursos avançados de sistema de assistência ao motorista (ADAS).

Além de aparecer nas telas do cockpit digital do Pure Panel do carro, o sistema TomTom também faz uso da tela de aviso oferecido no modelo mais recente.

Os recursos conectados disponíveis para o motorista incluem informações de trânsito ao vivo e serviços EV. Este último irá direcionar os proprietários do Astra híbrido plug-in para qualquer um dos 560.000 pontos de carregamento em 100 países.

O ADAS e a solução de horizonte eletrônico da TomTom estão totalmente integrados no sistema de assistência Intelli-Drive 2.0 do carro, permitindo que ele saiba o que está acontecendo na estrada à frente mais além do que seus sensores podem alcançar. Isto ajuda o Astra a adaptar automaticamente sua velocidade durante as curvas e realizar mudanças semi-automáticas de faixa.

"O mapa ADAS altamente preciso da TomTom e o software de horizonte eletrônico traz informações acionáveis muito além da visão dos motoristas e sensores do veículo, proporcionando níveis de segurança e conforto sem precedentes ao novo Vauxhall Astra", disse o diretor administrativo da TomTom, Antoine Saucier.

Escrito por Rik Henderson.