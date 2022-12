A atualização 'Holiday' de Tesla acrescenta jogos a vapor e música da Apple

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tesla está lançando um "Holiday Update" que acrescenta algumas características há muito prometidas, incluindo a capacidade de jogar jogos a vapor em seu carro e o suporte para Apple Music.

Desde pelo menos fevereiro passado, o CEO Elon Musk tem dito que a Telsa ofereceria uma integração ao vapor. Em julho passado, ele disse que a empresa estava fazendo progressos. Tenha em mente que Tesla já oferecia jogos para os proprietários. Stardew Valley e Cuphead são um casal. Mas com o Steam, os proprietários da Tesla agora têm acesso a "milhares" de outros jogos, como o Cyberpunk 2077. O Steam estará disponível nos "novos" veículos modelo S e X. Tesla não foi mais específico que isso, mas parece que as versões "Plaid" daqueles carros com um processador AMD Ryzen e uma GPU RDNA 2 são suportadas.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quanto ao Apple Music, o aplicativo está agora sendo lançado para os veículos Tesla como parte do Holiday Update. Portanto, se você preferir ouvir as músicas através da plataforma da Apple, agora você pode em seu carro com um aplicativo nativo.

Steam está aqui - trazendo milhares de jogos para os novos veículos Modelo S e X pic.twitter.com/PDzjtefv7A- Tesla (@Tesla) 13 de dezembro de 2022

O Holiday Update - oficialmente numerado 2022.44.25 - inclui outras características novas como um modo de show de luzes que funcionará em vários veículos simultaneamente. Você também pode fazer chamadas Zoom usando a câmera da cabine e ver o interior do carro a partir do aplicativo Tesla enquanto estiver no Modo Cão ou Modo Sentinela. Tesla disse que o Holiday Update começou a ser lançado no dia 13 de dezembro de 2022.

Para saber mais sobre Tesla, veja o guia Pocket-lint: Modelos Tesla comparados: Modelo S, Modelo 3, Modelo X, e Modelo Y.

Escrito por Maggie Tillman.