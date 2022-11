A Apple Music pode finalmente estar chegando a um Tesla perto de você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Infelizmente, a Apple Music está faltando na lista de opções de transmissão de música oferecidas aos motoristas Tesla, mas isso pode estar prestes a mudar já no próximo mês.

O fato de um aplicativo da Apple Music não estar disponível em nenhum Tesla que você possa comprar hoje continua sendo um dos pequenos mistérios da vida, mas parece que as coisas podem estar prestes a mudar. Novas imagens compartilhadas na Reddit mostram um Tesla Model S rodando o que parece ser uma versão inédita do software do carro. E ali mesmo, liso como o nariz no rosto do Elon Musk, está um ícone da Apple Music.

Há mais do que um ícone também. As fotos em movimento mostram o fluxo de trabalho de configuração, incluindo o código QR que precisa ser digitalizado para entrar no serviço de transmissão de música da Apple.

As fotos em si vêm através do Museu Peterson, um museu de carros que qualquer pessoa pode visitar em Los Angeles. O mesmo local tem atualmente uma parceria com a Tesla que inclui veículos que a empresa ainda está tentando enviar, incluindo o Roadster e o Cybertruck. O fato de que software inédito está disponível pode não ser tão surpreendente quando se leva em conta isso.

Quanto a quando podemos esperar a integração com a Apple Music para enviar, é importante lembrar que não há garantia de que ela realmente o fará, embora pareça provável. Se isso acontecer, o dinheiro inteligente parece estar no Tesla adicionando-o à atualização do software de dezembro - o que significa que pode não demorar muito mais até que os assinantes da Apple Music possam finalmente ouvir suas músicas enquanto dirigem.

Escrito por Oliver Haslam.