Tesla Cybertruck para finalmente iniciar a produção no final de 2023

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tesla finalmente iniciará a produção em massa de seu lendário Cybertruck no final de 2023, de acordo com um novo relatório. Isso é dois anos mais tarde do que o primeiro relatório.

Tesla anunciou o Cybertruck pela primeira vez em 2019 com o CEO Elon Musk proclamando que ele entraria em produção em 2021. Essa data veio e foi, com Musk dizendo recentemente que as entregas do Cybertruck começariam em meados do próximo ano. Agora, a Reuters, citando duas fontes, relata que parece que a produção em massa entrará em produção no final de 2023.

Os compradores que já colocaram seus US$ 100 para um olhar de reserva, que continuam a espera para receber a entrega, com a Reuters relatando que eles estão prontos para um atraso ainda maior do que já sofreram.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Notavelmente, Tesla ainda não confirmou o preço final de seu Cyberttruck ou mesmo a especificação final que as pessoas receberão assim que essas entregas começarem a acontecer. O preço cotado durante o anúncio de 2019 foi de cerca de $40.000, mas dada a taxa de inflação que agora parece incrivelmente improvável que esteja mesmo perto de ser exata. A Tesla tem aumentado constantemente o preço de sua linha existente de veículos elétricos nos últimos anos, sugerindo um aumento considerável para o Cybertruck uma vez que seu preço seja anunciado.

Futuros carros elétricos: próximos carros movidos a bateria que estarão nas estradas nos próximos 5 anos Por Chris Hall · 21 Setembro 2022 Estes são os EVs que estão confirmados para chegar em 2021 e no futuro próximo

Quanto ao motivo dos contínuos atrasos do Cybertruck, Musk apontou anteriormente o dedo da culpa para as restrições mundiais de fornecimento de componentes. Tesla não é a única empresa a lidar com tais problemas, com entregas de carros novos da maioria dos principais fabricantes tendo sido atingidos por problemas semelhantes desde o início da pandemia da COVID-19.

Escrito por Oliver Haslam.