O modelo Tesla Y acabou de ficar mais acessível no Reino Unido, graças à chegada desta nova versão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Tesla confirmou que a versão de tração traseira do modelo Y da Tesla está agora disponível no Reino Unido.

Com a chegada desta versão do carro, o preço desce, tendo anteriormente estado disponível apenas como a versão com duplo motor, de tração nas quatro rodas.

Isto responde a uma das críticas que tivemos a respeito deste carro em nossa revisão no início de 2022: ele era bastante caro em comparação com a concorrência que enfrentava. Agora você pode obter o modelo Tesla a partir de £51.990 no momento em que escrevemos

A opção de tração traseira reequilibrará esta questão, porém, e sem sacrificar muito na frente de desempenho utilizável.

Embora Tesla sempre tenha oferecido desempenho notável - especialmente quando se trata de velocidade fora de linha - para o típico motorista familiar, o tempo de 0-60mph de 6,6 segundos é bastante rápido o suficiente.

O alcance também é citado a 283 milhas, o que ainda é uma mostra sólida, considerando que este não é o modelo Long Range (que oferece 331 milhas de alcance).

No entanto, as vantagens permanecem as mesmas: a rede Supercharger ainda é inigualável quando se trata da experiência de carga em movimento, mas há muitas alternativas se você estiver procurando uma SUV elétrica compacta.

Os modelos Hyundai Ionic 5, Kia Niro EV ou Audi Q4 e-tron se encontram no mesmo tipo de espaço - e alguns também são mais acessíveis.

Mas há poucos carros elétricos na estrada que têm o cache da marca que Tesla tem - e a chegada desta nova opção do Modelo Y provavelmente será popular. As entregas começarão a partir de dezembro de 2022.

Escrito por Chris Hall.