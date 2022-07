Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Parece que você poderá dirigir um Tesla Cybertruck até meados do ano seguinte, de acordo com o próprio chefe do Tesla.

Durante uma recente chamada para investidores, Elon Musk, o CEO da Tesla, confirmou que sua empresa de carros elétricos planeja começar a entregar o Cybertruck, sua caminhonete movida a bateria, em "meados do próximo ano".

É a janela de entrega mais específica que o Musk já revelou para o Cybertruck. Na chamada de salário do último trimestre, Musk disse que a caminhonete chegaria"espero que no próximo ano". Tesla anunciou o caminhão pela primeira vez em 2019, com a intenção de iniciar a produção no final de 2021. A empresa acabou anunciando um atraso até 2022, e Musk disse mais tarde, durante a chamada de lucros do quarto trimestre da Tesla, que a Cyberyrunk lançaria, esperançosamente, no próximo ano.

Tenha em mente que os concorrentes também estão aumentando seus planos de caminhões elétricos, com a Ford no caminho certo para fabricar 150.000 caminhões relâmpago F-150 em 2023.

Não é apenas devido à pandemia que a Cybertruck foi adiada. Há relatos de que a empresa está tendo problemas com o projeto angular do veículo.

O Musk não especificou o que Tesla precisa fazer para ter o Cybertruck pronto. Mas qualquer um que acompanhe a empresa notará que ela teve problemas de produção com todos os modelos - o S, X, 3, e Y - nos últimos meses.

Escrito por Maggie Tillman.