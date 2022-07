Alguns modelos Tesla podem agora evitar automaticamente danos no buraco do poço

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Tesla promoveu uma atualização de software para alguns de seus carros elétricos que permite a capacidade de varredura de estradas, incluindo o potencial de evitar danos por buracos.

A atualização do software 2022.20 permite que os modelos Tesla suportados ajustem a suspensão para evitar problemas ao viajar por estradas acidentadas. É específico para modelos com suspensão adaptável, como o Tesla Modelo X e o mais recente Modelo S.

O software utiliza dados do mapa de estradas rugosas coletados de sua frota ao longo do tempo: "A suspensão adaptativa Tesla agora ajustará a altura do percurso para uma próxima seção de estrada acidentada", diz o software em suas notas de lançamento.

"Este ajuste pode ocorrer em vários locais, sujeito à disponibilidade, uma vez que o veículo faz o download dos dados do mapa de estradas em bruto gerados pelos veículos Tesla".

Os proprietários da Tesla podem ativar o novo recurso seguindo estas diretrizes: "O conjunto de instrumentos continuará a indicar quando a suspensão for levantada para conforto", explica a empresa.

"Para ativar este recurso, toque em Controles > Suspensão > Amortecimento da Suspensão Adaptativa, e selecione a configuração Conforto ou Automático".

Naturalmente, a última atualização do software precisa ser instalada primeiro.

O TomTom Go Navigation App é um aplicativo de navegação móvel premium para todos os motoristas Por Pocket-lint International Promotion · 27 Outubro 2021 Este aplicativo brilhante é a maneira perfeita de navegar enquanto você dirige.

A prevenção de buracos é apenas uma parte do pacote geral de melhorias do Autopilot que Tesla espera introduzir. A adaptação às condições da estrada é apenas uma parte de sua missão de produzir um sistema de autocondução que funcione bem, não importando as circunstâncias.

Escrito por Rik Henderson.