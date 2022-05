Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Tesla anunciou que está expandindo um programa piloto que permitirá aos motoristas de outras marcas de EV no Reino Unido e na Europa tirar proveito de sua rede de pontos de carga rápida Supercharger.

Os novos países incluídos no teste ampliado são Áustria, Bélgica, Espanha, Suécia e Reino Unido, cada um recebendo um punhado de estações que serão abertas para uma utilização mais ampla. No Reino Unido, são 15 locais com um total de 158 carregadores.

O sistema exigirá que os proprietários de outros veículos elétricos (EVs) tenham o aplicativo Tesla em seu smartphone para acessar o carregador, mas deve permitir que eles carreguem independentemente de sua própria escolha de marca.

Os veículos não-Tesla podem agora carregar em alguns Superchargers na Áustria, Bélgica, Espanha, Suécia e Reino Unido através do aplicativo Tesla. Saiba mais em https://t.co/HZePe24Kbl-- Tesla Charging (@TeslaCharging) 18 de maio de 2022

Para mitigar o risco de irritar os proprietários da Tesla, que descobrirão que suas estações de carregamento podem estar mais ocupadas do que anteriormente, agora que estão abertas, a Tesla está garantindo preços mais baixos para os proprietários de seus próprios carros.

As tarifas para outros veículos irão variar de local para local, aparentemente, o que significa que não temos uma estrutura de preços clara a que nos referir. Tesla também vai oferecer um pacote de adesão a £10,99 por mês no Reino Unido para acessar preços mais baixos de kWh, embora não esteja claro se esta é a mesma tarifa baixa que um proprietário Tesla incorreria.

Elon Musk, que está envolvido em uma complexa aquisição potencial do Twitter em primeiro plano, já disse anteriormente que o esquema pode vir para os EUA, mas não temos cronograma sobre quando esperar qualquer teste em torno disso.

Os melhores carros elétricos 2022: os melhores veículos movidos a bateria disponíveis nas estradas do Reino Unido Por Chris Hall · 19 Maio 2022

Escrito por Max Freeman-Mills.