Os proprietários de Tesla no Reino Unido finalmente conseguem a Disney+

(Pocket-lint) - A Disney+ chegou nos carros Tesla do Reino Unido.

Tendo já sido adicionado ao aplicativo Tesla Theatre nos EUA no ano passado e na Austrália em abril, o serviço de streaming está agora disponível para os proprietários Tesla na Grã-Bretanha como parte da última atualização de software.

Ele se une a plataformas como YouTube, Netflix e outras que podem ser visualizadas no sistema de informação e entretenimento para carros enquanto estacionados.

Fizemos o download com sucesso e o adicionamos a um Tesla Modelo 3 aqui no Pocket-lint. Ele também está disponível para o console central no Tesla Modelo S e Modelo X, entendemos.

Para acessar a Disney+ em seu Tesla, certifique-se de ter a última atualização de software instalada e de estar estacionado.

Em seguida, selecione o Application Launcher no display central, depois Entertainment e, finalmente, Tesla Theatre. A Disney+ deve estar lá para acessar. Entre e saia.

Você precisará de uma conta Disney+, claro, que custa £7,99 por mês ou £79,90 por um ano inteiro de assinatura.

O serviço é o lar de shows e filmes em muitas das franquias da Disney, incluindo Star Wars, Marvel, Pixar e, é claro, o próprio catálogo da Disney. O Reino Unido e a Europa também recebem Star, um centro de conteúdo mais maduro, como The Walking Dead e os filmes Die Hard.

Escrito por Rik Henderson.