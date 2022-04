Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Tasla está planejando vender uma variante AWD de alcance padrão do Modelo Y com alcance de 279 milhas e capacidade para acelerar de zero a 60mph em apenas 5 segundos.

Também se diz que é mais barato do que outras variantes do Modelo Y da Tesla.

De acordo com um relatório da Electrek, a empresa está atualmente vendendo o novo Modelo Y primeiro aos funcionários. As vendas serão então abertas ao público "nas próximas semanas".

O carro funciona com as 4680 células de bateria de maior capacidade da empresa e apresenta uma série de outras características não presentes em outras versões. Isso inclui um novo acabamento do veículo, como um apoio de braço magnético e uma prateleira de pacotes.

Os funcionários da Tesla foram informados internamente que esta versão do Modelo Y estava sendo vendida a eles primeiro antes de ser mais amplamente disponível. Está programado para começar em $59.990, alguns milhares a menos do que a variante AWD de Longa Distância.

A boa notícia é que as 4680 células são supostamente superiores neste modelo. Com unidades maiores, o que significa que há menos baterias, elas devem ser mais fáceis de manter. Esta lógica também reduz o peso e a complexidade dentro do veículo e, portanto, melhora a eficiência e muito mais.

Espera-se que futuros desenvolvimentos nesta área também possam levar a uma redução nos custos e economias repassadas ao consumidor a longo prazo.

Escrito por Adrian Willings. Edição por Rik Henderson.