Tesla Cybertruck finalmente estará à venda no próximo ano

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Elon Musk anunciou outro atraso para o tão esperado Cybertruck, o caminhão angular, mas futurista, da Tesla. O veículo elétrico agora será lançado em 2023, de acordo com a Tesla.

Claro, este é um EV que já foi adiado repetidamente desde seu lançamento inicialmente planejado em 2021, então se a data de 2023 acaba sendo final depende muito da interpretação.

O anúncio veio em uma festa de lançamento da Giga Factory da Tesla no Texas, uma instalação que produzirá um grande número de Teslas nos próximos anos se tudo correr bem.

Musk estava no palco com uma versão de produção do Cybertruck, com apenas uma mudança perceptível em relação às versões que vimos até agora. Aparentemente, o caminhão não terá mais maçanetas, contando com sensores para abrir suas portas automaticamente quando você estiver por perto.

Se isso soa como uma pequena inovação legal ou outro ponto de ruptura potencial que pode deixá-lo trancado do lado de fora do seu veículo utilitário, provavelmente ajuda muito a descobrir como você se sente sobre a Tesla como uma marca mais amplamente, francamente.

Outras novidades da apresentação incluem o fato de que uma versão beta completa da tecnologia Full Self-driving da Tesla deve ser lançada ainda este ano e que o Tesla Semi, um semi-caminhão elétrico, teoricamente entrará em produção total em 2023.

Escrito por Max Freeman-Mills.